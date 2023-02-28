2023/02/28 | 17:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين أثنين، مطلوبيَن بقضايا إرهابية، في محافظتي بغداد وكركوك.وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إن “قوة من اللواء الثاني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة الاتحادية تتطيح بـ”إرهابيين أثنين” في محافظتين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الاتحادية تتطيح بـ”إرهابيين أثنين” في محافظتين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الاتحادية تتطيح بـ”إرهابيين أثنين” في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).