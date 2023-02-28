امين بغداد يؤكد شمول جميع القواطع البلدية بحزمة الـ 150 مشروعاً

2023/02/28 | 17:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الثلاثاء، أن جميع القواطع البلدية مشمولة بحزمة الـ 150 مشروعاً التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وذكرت الأمانة في بيان تلقاه/ المركز الخبري […]

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