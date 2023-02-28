العامري يزور

2023/02/28 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت منظمة بدر في محافظة ديالى، الثلاثاء، عن 5 رسائل وجهها زعيم تحالف الفتح هادي العامري، خلال زيارته قرية الجيايلة في ديالى.

وقال القيادي في منظمة بدر صادق الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "زعيم تحالف الفتح رئيس منظمة بدر هادي العامري زار قرية الجيايلة في ديالى برفقة وفد رفيع من العمليات المشتركة لتقديم واجب العزاء بالاضافة الى الوقوف على المستجدات الاخيرة".

واضاف، أن "العامري وجه 5 رسائل مهمة ابرزها بأن القانون فوق الجميع ومن تورط بدماء الابرياء سينال عقابه وفق القضاء العراقي وانه لايمكن السماح للفتنة ان تجد لها اي طريق في ديالى مع الاشادة بدور زعماء قبيلة العزة ودورهم الايجابي في درء الفتنة في الازمة الاخيرة".

واشار الى ان "العامري اشار الى ان ديالى خرجت من مرحلة صعبة ومعقدة وقدمت الاف الشهداء والجرحى ولايمكن ان تقبل عشائرها بان تعود الاحداث للوراء"، فيما أكد على أن "تكاتف العشائر امر بالغ الاهمية في مواجهة الارهاب والجريمة معا".

وتابع، ان "العامري اكد حرص الدولة على دعم حقوق ذوي الشهداء والجرحى في جريمة قرية الجيايلة وطمأن الأهالي باعادة النظر بالخطط الامنية من اجل بعث رسائل ايجابية بان القانون فوق الجميع".

وشهدت قرية الجيايلة في قضاء الخالص بمحافظة ديالى منذ ايام حادثة دموية عندما هاجم مسلحون القرية وقتلوا 9 أشخاص بينهم امرأتان، فيما تم اتهام بعض الاطراف المحسوبين على قرية مجاورة بالهجوم.

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