2023/02/28 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

وجد باحثون في جامعة أريزونا، اليوم الثلاثاء، ان الحالة النفسية والمزاجية "السيئة" تجعل الانسان أكثر وأسرع دقة وتركيزًا وقدرة على التحليل.

ووفقا لتقرير موقع إكسبريس الامريكي، تابعته (بغداد اليوم)، وجد فريق البحث بقيادة المساعدة في علم النفس والعلوم المعرفية، الباحثة فيكي لأي، ، أن "هؤلاء الأشخاص لديهم القدرة على التحليل عند الغضب، وإذا كانوا يقومون بعمل مثل التدقيق اللغوي أو كتابة بعض الإعلانات، فبإمكانهم حل المشكلات بشكل أسرع".

واضاف التقرير، "تلاعبت لاي وزملاؤها بالحالة المزاجية للمشاركين في الدراسة عن طريق قيامها ببعض مقاطع الفيديو، واستخدامها استبيان قصير بالكمبيوتر لتقييم الحالة المزاجية للمشاركين"، ووجد الباحثون أن "المقاطع المضحكة لم تؤثر على الحالة المزاجية للمشاركين"، ولكن في المقابل قد "نجحت المقاطع الحزينة في وضع المشاركين في حالة مزاجية سلبية للغاية".

ولفت التقري الى ان "الباحثون قدموا بعض الاختبارات للمشاركين" ووجدوا أن "المشاركين عندما كانوا في حالة مزاجية سلبية، قد تمكنوا بناء بعض الردود على الاستطلاع"، وأظهروا أيضا "نوعًا من نشاط الدماغ يرتبط بإعادة التحليل".

واشار التقرير إلى أنه "عندما يكون الإنسان في حالة مزاجية وحالة نفسية سيئة فإنه يكون أكثر وأسرع دقة وتركيزًا وقدرة على التحليل" وذلك لأنه "تتغير قدرة الأشخاص على التركيز على التفاصيل، والتدقيق اللغوي، والاعتماد على ما يشعرون به".

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