الشباب يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة إندونيسيا غداً

2023/02/28 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أختتم منتخبُ الشباب آخرَ وحداته التدريبيّة، عصر اليوم الثلاثاء، في الملعبِ الفرعيّ لملعب بونيودكور قبيل ملاقاةِ منتخب إندونيسيا يوم غدٍ الأربعاء عند الساعةِ لثالثة عصراً بتوقيت العاصمةِ بغداد، في ملعبِ لوكوموتيف في العاصمةِ الأوزبكيّة طشقند.

وتأهل المنتخب الوطني إلى نهائياتِ كأس آسيا للشباب وهو يحمل طموحاتَ أكثر من 40 مليون عراقي، بالمسمى الجديد تحت 20 عاما، بعدما كانت تحملُ في السابق اسمَ بطولة آسيا تحت 19 عاماً، حيثُ ستكون هذه البطولة مؤهلةً إلى نهائياتِ كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً التي ستنطلق في شهر أيار / مايو المقبل 2023 .

وسبق تدريباتُ اليوم المسائيّة تحليل الأداء وطريقة لعب المنتخب الإندونيسي ونقاط القوة والضعف بحُضور اللاعبين والجهاز التدريبي.

كما تركز التدريبُ الأساسي على بعض المفرداتِ التكتيكيّة والتنظيميّة داخل الملعب، وتوزيع الأدوار لكل لاعبٍ سيشارك أساسياً في مباراة الغد.

وسيلعب شباب العراق في المجموعة الأولى مع منتخبات (أوزبكستان، سوريا، إندونيسيا).

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