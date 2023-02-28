2023/02/28 | 17:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد أمين بغداد عمار موسى كاظم، الثلاثاء، أن جميع القواطع البلدية مشمولة بحزمة الـ 150 مشروعاً التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال كاظم، إن "جميع القواطع البلدية تم إدراجها ضمن خطة المشاريع التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء والتي تتضمن 150 مشروعاً".

وأوضح، أن تلك المشاريع "يتم تنفيذها على وفق 4 مراحل وتشمل تطوير وإكساء الشوارع والمحلات السكنية ومشاريع الماء والصرف الصحي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين بغداد: جميع القواطع البلدية مشمولة بحزمة الـ 150 مشروعاً ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين بغداد: جميع القواطع البلدية مشمولة بحزمة الـ 150 مشروعاً ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).