ارتفاع جنوني للدولار مقابل الليرة اللبنانية 

2023/02/28 | 17:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

لامس سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، الـ89 ألف ليرة للدولار الواحد، ليكون سعر الصرف ارتفع بذلك 30 ألف ليرة منذ بداية شباط الحالي.

وبعد أن سجلت التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية)، صباح اليوم 86600 ليرة للبيع و86200 ليرة للشراء، أصبحت الأسعار عند الساعة الثانية من بعد الظهر بالتوقيت المحلي 88700 للبيع و88200 للشراء.

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