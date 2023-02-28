التخطيط تحدد موعد إنجاز مستشفى الشعب: يخدم 3 ملايين نسمة

2023/02/28 | 17:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت وزارة التخطيط، الثلاثاء، عن تحقيق تقدم ملحوظ في مراحل تنفيذ مشروع مستشفى الشعب سعة 200 سرير ضمن محافظة بغداد، والذي من المتوقع اكتماله في شهر ايلول من العام المقبل 2024 لصالح وزارة الصحة.

وقالت الوزارة في بيان، بعد زيارة لموقع المشروع نفذها فريق المتابعة الميدانية في دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية في وزارة التخطيط، إن "هذه الزيارة جاءت تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، وأولويات البرنامج الحكومي بتحسين مستوى الخدمات ومن أجل الاطلاع على واقع سير العمل في مراحل التنفيذ لمشروع مستشفى الشعب"، مبيناً أن "المستشفى سيُسهم في تقديم الخدمات الطبية والصحية والاستشارية لأكثر من 3 ملايين نسمة في مناطق (الشعب، البنوك، القاهرة، حي اور، سبع قصور) في العاصمة بغداد، وهو مستشفى متكامل يضم صالات ولادة وكسور وأخرى للطوارئ".

وأضاف البيان، أن "المستشفى نُفذ على أرض بمساحة تبلغ أكثر من 40 ألف متر مربع وبسعة 200 سرير، ويتكون من 6 بنايات، فضلاً عن الساحات الخارجية ومرأب لوقوف السيارات بتصميم معماري مختلف، إضافة إلى بناية دور الأطباء المتكونة من 5 طوابق لسكن الأطباء المقيمين في المستشفى"، موضحاً أن "نسبة الإنجاز الفعلي للمستشفى وصلت إلى نحو 65%".

ولفت البيان، إلى أن "الفريق الميداني شخّص عدداً من المشكلات التي تعيق إنجاز المستشفى، من بينها عدم وجود محطة معالجة ورفع للمجاري وكذلك الحاجة إلى خط ربط كهرباء مستثنى من القطع المبرمج"، داعياً الجهات ذات العلاقة إلى "معالجة هذه المشكلات".

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