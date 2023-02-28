وزير الهجرة تلتقي بالسفير الدندح بشان اوضاع السوريين بالعراق

2023/02/28 | 17:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية

ايفان فائق جابرو مع السفير السوري في

بغداد صطام جدعان الدندح العلاقات

الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها،

إضافة الى أوضاع السوريين في العراق.

وقالت وزارة الهجرة ال

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