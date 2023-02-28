الكرخ يتجاوز الصناعة في الدوري الممتاز

2023/02/28 | 17:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب نادي الكرخ على نادي الصناعة،

بهدفين لواحد، اليوم الثلاثاء، ضمن

منافسات الجولة 19 من الدوري العراقي

الممتاز.

وسجل الصناعة أولاً عبر اللاعب هشام

أحمد في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.

فيما تمكن لوكاس

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