2023/02/28 | 17:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق نفط ميسان من تجاوز نادي

الديوانية بهدف نظيف، اليوم الثلاثاء،

ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري

الممتاز.

وجاء هدف نفط ميسان في الدقيقة 10 من عمر

المباراة عبر اللاعب ياسين عدنان.

ورفع نفط ميسا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط ميسان يعمق جراحات الديوانية في الدوري) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط ميسان يعمق جراحات الديوانية في الدوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).