فرانس برس: حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز 50 ألفا

2023/02/28 | 18:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد القتلى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة عتبة خمسين ألفاً، بعد ارتفاع إجمالي القتلى في سوريا بناء على مطابقة وكالة فرانس برس احصاءات وثّقتها جهات عدة.

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