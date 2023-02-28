رئيس الجمهورية يتلقى دعوة لحضور مراسم احتفالات تتويج تشارلز الثالث

2023/02/28 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني اللورد طارق أحمد والوفد المرافق له.وأشار الرئيس، خلال اللقاء، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، وضرورة تعزيزها وبما يسهم في توسيع حجم التعاون في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة للشعبين العراقي والبريطاني.ولفت رشيد إلى المعاناة التي خلفها تنظيم داعش الإرهابي للعراقيين سيما المسيحيين والإيزيديين، لافتا إلى أنه على تواصل مع المسيحيين، وهناك جهود تبذل مع المنظمات الدولية لإعادة إعمار مدينة سنجار وإنهاء ملف النازحين وتطبيق اتفاقية سنجار.واكد رشيد أن الحكومة لديها برنامج طموح يشمل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين حال إقرار الموازنة، معرباً عن التطلّع للاستفادة من الخبرات البريطانية في مجالات إعادة إعمار البنى التحتية، وتقديم الخدمات الضرورية ومواجهة تحديات البيئة والتغير المناخي وآثارهما السلبية على مجالات الحياة.وأشار رئيس الجمهورية إلى أن علاقات العراق بدول الجوار جيدة وبنّاءة، مؤكدا أن العراق يدعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية.وأعرب الوزير عن أمله بأن يحضر رئيس الجمهورية مراسم احتفالات تتويج الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة واللقاء به، حيث أعرب رئيس الجمهورية عن تقديره واعتزازه بالدعوة الكريمة.وجدد الوزير البريطاني دعم المملكة المتحدة للعراق في جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار، والقيام بدوره المحوري في إرساء السلام إقليميا ودوليا، مؤكدا أهمية توطيد العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين.

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