الموسوي: نسبة مشاركة المرأة في القطاع النفطي العراقي لا يتعدى 1%

2023/02/28 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب ، زينب الموسوي، الثلاثاء ، عن نسبة مشاركة المرأة في القطاع النفطي، مؤكدة أهمية مشاركة المرأة في هذا القطاع المهم.وقالت الموسوي في تصريح صحفي، إن “نسبة مشاركة المرأة في القطاع النفطي العراقي، كالحقول والمصافي لا يتعدى 1% مقارنة بنسبة 99% للرجال، سواء كانوا عراقيين أو أجانب”.وأضافت أن “وزارة النفط عليها أن تتخذ إجراءات عدة لزيادة نسبة مشاركة المرأة في القطاع النفطي، منها زيادة أعداد قبول النساء في معهد النفط التابع للوزارة، فضلاً عن التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لزيادة المقاعد الدراسية في الدراستين الأكاديمية والعليا للتخصصات النفطية والغازية للمرأة”.وأكدت الموسوي، على “ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في العمل داخل القطاع النفطي، وعدم الاعتماد فقط على الرجال كإدارة المناصب المهمة أو العمل داخل الحقول النفطية العراقية”.

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