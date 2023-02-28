خزين العراق 7 مليار م3 وتركيا أكثر من 600.. مخاطبة هامة للسوداني لتدارك

2023/02/28 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

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خاطب رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية النائب فالح الخزعلي، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتحرك نحو المحافل الدولية وتفعيل الاجراءات القانونية والدبلوماسية مع الجانب التركي لتدارك كارثة انخفاض المياه القادمة من تركيا.

وتطرقت وثيقة صادرة من مكتب الخزعلي اطلعت عليها "بغداد اليوم"، لانخفاض الواردات المائية القادمة من تركيا، وانخفاض الخزين المائي للعراق لنحو 7 مليار متر مكعب، وبلوغ الخزين التركي اكثر من 600 مليار متر مكعب.

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