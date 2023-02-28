2023/02/28 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني

استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء 28 شباط 2023 في قصر بغداد، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني اللورد طارق أحمد والوفد المرافق له.

وأشار السيد الرئيس، خلال اللقاء، إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، وضرورة تعزيزها وبما يسهم في توسيع حجم التعاون في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة للشعبين العراقي والبريطاني.

ولفت فخامته إلى المعاناة التي خلفها تنظيم داعش الإرهابي للعراقيين سيما المسيحيين والإيزيديين، لافتا إلى أنه على تواصل مع المسيحيين، وهناك جهود تبذل مع المنظمات الدولية لإعادة إعمار مدينة سنجار وإنهاء ملف النازحين وتطبيق اتفاقية سنجار.

وذكر الرئيس أن الحكومة لديها برنامج طموح يشمل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين حال إقرار الموازنة، معرباً عن التطلّع للاستفادة من الخبرات البريطانية في مجالات إعادة إعمار البنى التحتية، وتقديم الخدمات الضرورية ومواجهة تحديات البيئة والتغير المناخي وآثارهما السلبية على مجالات الحياة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن علاقات العراق بدول الجوار جيدة وبنّاءة، مؤكدا أن العراق يدعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وأعرب الوزير عن أمله بأن يحضر فخامة رئيس الجمهورية مراسم احتفالات تتويج جلال الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة واللقاء بجلالته، حيث أعرب رئيس الجمهورية عن تقديره واعتزازه بالدعوة الكريمة.

وجدد الوزير البريطاني دعم المملكة المتحدة للعراق في جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار، والقيام بدوره المحوري في إرساء السلام إقليميا ودوليا، مؤكدا أهمية توطيد العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: الحكومة لديها برنامج طموح يشمل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين حال إقرار الموازنة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: الحكومة لديها برنامج طموح يشمل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين حال إقرار الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).