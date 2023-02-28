نهاية مؤثرة أبكت كاتي بيري ولجنة التحكيم.. شاهد ما قاله متسابق

2023/02/28 | 18:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام تري لويس، يعمل مندوب مبيعات مراتب أسرّة عمره 21 عامًا وناج من حادثة إطلاق النار في مدرسته الثانوية في مدينة "سانتا في" بولاية تكساس الأمريكية، بإذهال لجنة التحكيم في مسابقة "أمريكان أيدول" بأدائه، واضطرهم إلى البكاء خلال اختبار عاطفي وقصة مر بها المتسابق.

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