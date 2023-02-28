2023/02/28 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 429Q2ZU1iww

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "المقاول يكرز بالمشروع".. عراقي يروي قصة المجسر الغريب في النجف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "المقاول يكرز بالمشروع".. عراقي يروي قصة المجسر الغريب في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).