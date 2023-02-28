2023/02/28 | 18:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: اقترح العلماء أن الأدمغة الصغيرة المزروعة في المختبر يمكن ربطها معا...

ظهرت المقالة علماء يحولون خلايا دماغية بشرية إلى حواسيب تعمل بشكل جماعي أولاً على المسلة.

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