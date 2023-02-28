2023/02/28 | 18:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي في...

ظهرت المقالة الخزعلي يشيد بتوجهات الحكومة في دعم لبنان أولاً على المسلة.

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