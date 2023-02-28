التعادل السلبي ينهي مواجهة القاسم واربيل في كربلاء

2023/02/28 | 18:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل فريق نادي القاسم مع ضيفه فريق

نادي اربيل ، اليوم الثلاثاء، ضمن

منافسات الجولة 19 من الدوري العراقي

الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة عصر يوم الثلاثاء في

الساعة الرابعة بملعب كربلاء الدولي

وهو ال

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