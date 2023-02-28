الكهرباء: السيطرة على الأحمال وزيادة ساعات التجهيز بعد تطبيق خطط سريعة

2023/02/28 | 18:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، تطبيق خطط سريعة سيطرت على الأحمال وزادت ساعات التجهيز.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إنه "لا يزال الغاز المورد منحسراً والوزارة تطبق خططاً سريعة لتحسين وضع المنظومة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف، أن "هذه الخطط واعتدال درجات الحرارة ساعدت الوزارة في السيطرة على الأحمال وزيادة ساعات التجهيز".

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