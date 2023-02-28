تفاصيل اجتماع النائب الأول لرئيس البرلمان مع مدراء مصارف أهلية إسلامية 

2023/02/28 | 18:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اعتبر النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، الثلاثاء، قطاع المصارف أحد أهم عوامل النهوض بالواقع الاقتصادي للدول، داعياً إداراتها إلى ممارسة دورها الفاعل في إسناد الحكومة وقراراتها ومساعيها الرامية الى تنظيم الواقع المصرفي واستقرار السوق ومحاربة مهربي العملة.

وذكر بيان لمكتب المندلاوي، أن "ذلك جاء خلال اجتماع موسع عقده (المندلاوي) اليوم، مع عدد من مدراء المصارف الأهلية الإسلامية بحضور عدد من رؤساء اللجان النيابية والنواب، لبحث عدد من الملفات الخاصة بتفعيل بعض القوانين المتعلقة بعمل المصارف والسياسة النقدية".

وطالب المندلاوي المصارف بـ"إطلاق خدمات مصرفية متطورة لخدمة المواطنين والقطاعات الاقتصادية، وتوسيعها لتشمل جميع الفرص الواعدة التي تنتظر الخوض فيها وتقديم الدعم المباشر لها والعمل على المساهمة في إحداث تنمية رصينة لخدمة جميع الشرائح"، داعياً إدارة البنك المركزي والمصارف والجهات المعنية بالسياستين المالية والنقدية إلى "دراسة إمكانية تنفيذ قرار تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمواطنين بشكل عام والقطاعات الصناعية والتجارية بشكل خاص".

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