2023/02/28 | 18:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق سلطات الطيران في روسيا والهند على زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، ورفعها من 52 إلى 64 رحلة جوية.وقالت الهيئة في بيان، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا والهند تتفقان على زيادة عدد الرحلات الجوية بينهم المركز الخبري الوطني.

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