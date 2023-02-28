2023/02/28 | 18:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة كركوك، اليوم الثلاثاء، القبض على 25 مطلوباً خلال 24 ساعة.وذكرت القيادة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “مفارز قيادة شرطة محافظة كركوك المتمثلة بقسم شؤون السيطرات، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال 24 ساعة..شرطة كركوك تُطيح بـ 25 مطلوباً للقضاء المركز الخبري الوطني.

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