اكثر من 500 مليون دولار.. مبيعات المركزي للدولار لثلاثة أيام من الاسبوع الأخير لشباط - عاجل

2023/02/28 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

شكلت مبيعات البنك المركزي العراقي للأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع الأخير لشهر فبراير الجاري، اكثر من 500 مليون دولار، ساهمت مبيعات اليوم الثلاثاء لوحدها بـ46% من مجمل المبيعات للأيام الثلاث.

وبلغت مبيعات اليوم الثلاثاء بحسبما اظهرت نافذة بيع العملة الاجنبية للبنك المركزي، 233.9 مليون دولار، شكلت حوالات الاستيراد منها اكثر من 180.3 مليون دولار، فيما بلغت المبيعات النقدية ماقيمته 53.6 مليون دولار.

وتجاوزت المبيعات يوم امس الاثنين الـ104.2 مليون دولار، فيما بلغت اول الامس الاحد اكثر من 166.1 مليون دولار، مايعني مبيعات يوم الثلاثاء لوحدها شكلت مايقارب مبيعات يومي الاحد والاثنين مجتمعين.

وفقا لذلك فان مجموع الايام الثلاثة من الاسبوع الاخير لشهر فبراير الحالي بلغت اكثر من 504 مليون دولار، في ارتفاع واضح عن مبيعات الاسابيع الماضية، وسط توقعات بان تبلغ المبيعات مع انتهاء الاسبوع الحالي قرابة 700 مليون دولار.

وكانت مبيعات العملة الصعبة الاسبوعية تبلغ اكثر من مليار دولار قبل تطبيق المنصة الالكترونية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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