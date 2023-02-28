2023/02/28 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Qu7CdlBPMX4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي يعثر على جيش في ميناء الفاو الكبير بـ البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي يعثر على جيش في ميناء الفاو الكبير بـ البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).