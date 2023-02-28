2023/02/28 | 19:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I14Ixvk-B6E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "أنا بظهري جهة مسلحة"..عراقي يقتحم مدرسة ويهدد كادرها لرسوب ابنته) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "أنا بظهري جهة مسلحة"..عراقي يقتحم مدرسة ويهدد كادرها لرسوب ابنته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).