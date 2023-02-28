انخفاض أرباح أبردن بعد

2023/02/28 | 19:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت شركة أبردن البريطانية عن انخفاض في الأرباح التشغيلية السنوية نتيجة "ظروف السوق الصعبة" بعد قيام المستثمرين بسحب أموالهم.

وسجلت مجموعة FTSE 100 أرباحاً تشغيلية بلغت نحو 263 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، بانخفاض 19% عن العام السابق.



وأتى الانخفاض مدفوعاً بتراجع إيرادات الاستثمارات، على الرغم من أن النتيجة لا تزال متفوقة على توقعات المحللين والتي قدرت بـ 228 مليون جنيه استرليني.

وعانت أبردن من تدفقات خارجية صافية بلغت قيمتها 10.3 مليار جنيه إسترليني، معظمها كانت من الأسهم التجارية، وهي أعلى بثلاث مرات من العام السابق.



إذ مرت الأسواق، خلال العام الماضي، بفترة عصيبة حيث انخفضت الأصول الخاضعة للإدارة بنسبة 8% لتصل إلى 500 مليار جنيه إسترليني.

كما أعلنت أبردن أيضاً، يوم الثلاثاء، عن بيعها ذراع إدارة الصناديق التقديرية إلى مصرف LGT الخاص مقابل 140 مليون جنيه إسترليني.

وقال ستيفن بيرد، الرئيس التنفيذي لأبردين إن عام 2022 "واحدة من أصعب سنوات الاستثمار في الذاكرة الحية"، مشيراً إلى أن “العمل مستمر في تبسيط وخفض التكاليف".

وقام بيرد، الذي انضم إلى أبردن في عام 2020، بإعادة هيكلة المجموعة من خلال دمج وإغلاق 58 صندوقاً، ويحاول الآن إرجاعها مرةً أخرى للنمو.



حيث استحوذت أبردن، العام الماضي، على شركة "Interactive Investor" مقابل 1.5 مليار جنيه إسترليني، والتي قال بيرد إنها "عززت وجودها في سوق المدخرات والثروة في المملكة المتحدة".



حيث سجلت "interactive investor" إيرادات صافية بلغت 176 مليون جنيه إسترليني، بزيادة تقارب 40%، إذ تضاعفت الأرباح التشغيلية إلى 94 مليون جنيه إسترليني.

ويفكر بيرد في المزيد من عمليات الاستحواذ الصغيرة، حيث قال "أنا في مناقشات مع مستثمرين متخصصين، حول أشياء ذات تخصصات معينة مثل مجتمع الشيخوخة، والتكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا الحيوية".

وأكمل بأن "الشركة ستركز على عدد قليل من المجالات على وجه الخصوص لتعزيز النمو.



لدينا 120 مليار جنيه إسترليني من الدخل الثابت في وقتٍ تتوقع فيه الأسواق حدوث معدلات الذروة وعودة الجدار المالي نحو السندات".



وختم بيرد حديثه "واجهنا في هذا العمل تحديات من خلال حقيقة أن الأسواق الناشئة والصين كانت في حالة ركود على مدى السنوات السبع أو الثماني الماضية".

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