الاستخبارات تضبط أسلحة ورمانات ومبالغ مالية بالدولار في بغداد

2023/02/28 | 19:30 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، ان قوة امنية من الاستخبارات تتمكن من ضبط اسلحة متوسطة ورمانات يدوية غير مرخصة ومبالغ مالية بالدولار.

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