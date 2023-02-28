السورية ريما الزين.. مهرجانات العتبة الحسينية تعطي المرأة المسلمة دافعا كبيرا لعمل الخير

2023/02/28 | 19:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت مشاركة سورية في فعاليات مهرجان

ربيع الشهادة الثقافي الدولي السادس

عشر اقامة تلك المهرجانات من قبل العتبة

الحسينية المقدسة بأنها تعطي دافعا

كبيرا للمرأة لعمل الخير والثبات في

المواقف الصعبة، وابدت

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