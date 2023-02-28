أكاديمي إماراتي يعلق على ما يثار حول

2023/02/28 | 19:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق فاروق، إنه لا وجود لما يسمى "الدين الإبراهيمي" في معرض تعليقه على فتوى سعودية "قديمة" جرى تداولها باعتبارها صدرت بالتزامن مع افتتاح دولة الإمارات العربية المتحدة للبيت الإبراهيمي.

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