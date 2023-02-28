القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم

2023/02/28 | 19:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية التاسعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني •••••••••• (الجزء الأول) ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، وجرت خلال الجلسة مناقشة مستجدّات الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من القضايا الأساسية، وإصدار التوجيهات الخاصة بها.وفي مستهل الجلسة، وجّه […]

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