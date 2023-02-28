تقرير: الكنديين خسروا أكثر من 500 مليون دولار في عمليات احتيال خلال 2022

2023/02/28 | 19:58 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صادر عن شرطة الخيالة الملكية الكندية RCMP أن الكنديين خسروا أكثر من 500 مليون دولار في عمليات احتيال خلال 2022.حسب التقرير، كلفت تقارير الاحتيال والجرائم الإلكترونية في عام 2022 الضحايا أكثر من 530 مليون دولار خسائر، وهي زيادة بنسبة 40 في المائة عن عام 2021، عندما كانت هناك خسارة قدرها 380 مليون […]

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