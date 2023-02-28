مناطق الجفاف في العراق على موعد مع أمطار غزيرة وسيول - عاجل

2023/02/28 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي واثق السلامي، اليوم الثلاثاء، هطول امطار غزيرة في الاجزاء الشرقية من العراق يوم الاثنين القادم.

وقال السلامي في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "وفق المؤشرات عن الحالة الجوية مدعومة بالخرائط ستشهد الاجزاء الشرقية من العراق يوم الاثنين القادم موجة أمطار غزيرة قد تؤدي إلى تدفق سيول خاصة المناطق القريبة من الشريط الحدودي في محافظات ديالى وواسط وميسان".

واضاف، ان "موجة امطار ثانية ستبرز بعد 12 اذار المقبل وستكون غزيرة ايضا وفق الخرائط الجوية"، لافتا الى ان "كل المؤشرات تدلل بان شهري اذار ونيسان سيشهدان موجات امطار جيدة في اجزاء واسعة من البلاد خاصة الشرقية منها".

وخلال الايام القليلة الماضية شهدت محافظة ميسان انخفاض كبير في نهر دجلة والانهر الفرعية، الامر الذي يرفع الامال بشأن الامطار والسيول المتوقعة وامكانية رفدها لمياه الانهر والاهوار.

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