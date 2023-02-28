2023/02/28 | 20:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zrTXA5X43p0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جامعة سوران تقيم ملتقى دولياً عن القائد الكوردي صلاح الدين الأيوبي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جامعة سوران تقيم ملتقى دولياً عن القائد الكوردي صلاح الدين الأيوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).