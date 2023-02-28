2023/02/28 | 20:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حدد الاتحاد القطري لكرة القدم بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، موعد إقامة بطولة كأس أمم آسيا المقبلة.وقال الاتحاد القطري في بيان اطلع عليه/ المرمز الخبري الوطني/ إنه” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد القطري يحدد موعد إقامة بطولة كأس أمم آسيا المركز الخبري الوطني.

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