تشيلسي يعلن إصابة المدافع البرازيلي تياجو سيلفا

2023/02/28 | 20:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن نادي الإنكليزي تشيلسي، اليوم الثلاثاء، تعرض مدافع الفريق تياجو سيلفا للإصابة في أربطة الركبة، خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام توتنهام صفر / 2 في الدوري الممتاز .واضطر سيلفا للخروج […]

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