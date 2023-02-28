"لا يمكنك تدمير حياتك بسبب الضغوط".. مايكل أرتيتا يتعاطف مع مدرب تشيلسي

2023/02/28 | 20:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاطف مايكل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، مع غراهام بوتر، مدرب تشيلسي، بعد تعرضه لانتقادات واسعة، عقب سوء نتائج "البلوز" في الدوري الإنجليزي (البريميرليغ).

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