2023/02/28 | 21:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 02azz_ySG9I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمن ديالى .. وجود الفصائل يثير استفهامات و تساؤل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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