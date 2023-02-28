2023/02/28 | 21:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 02azz_ySG9I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمن ديالى .. وجود الفصائل يثير استفهامات و تساؤل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أمن ديالى .. وجود الفصائل يثير استفهامات و تساؤل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).