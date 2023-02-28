2023/02/28 | 21:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gyUDZ32RD8M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماحكم إنزال الجنين إذا كان مشوهاً ؟ .. والشيخ وليد يحذر !) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماحكم إنزال الجنين إذا كان مشوهاً ؟ .. والشيخ وليد يحذر !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).