بريطانيا: شركاتنا ترغب الاستثمار في العراق

2023/02/28 | 21:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب اسيا، طارق احمد، الشركات البريطانية ترغب الاستثمار في العراق بعد تحسن وضعه الأمني والاقتصادي.

وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين استقبل وزير الدولة البريطانيّ لشُؤُون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد، و جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة وأوجه التعاون بين البلدين".

ونقل البيان عن وزير الدولة البريطانيّ قوله، إن "العراق يشهد تحسناً ملموساً في وضعه الأمنيّ والإقتصاديّ، مُؤكَّداً حرص الحكومة البريطانيَّة على تقديم كافة أشكال الدعم للحكومة العراقيَّة في شتى المجالات".

كما أعرب المسؤول البريطاني عن "رغبة الشركات البريطانية بالاستثمار في العراق"، مُشدداً على "ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق المُشترَك في مجال مُكافحة الإرهاب وهزيمة الايدولوجيَّة المُتطرفة التي يتبناها تنظيم داعش الإرهابيّ".

من جانبه قال فؤاد حسين، إنَّ "العراق يتطلع نحو المضيّ قدماً لإبرام إتفاقيَّة الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين"، مؤكداً على "ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الإقتصاديَّة والتجاريَّة".

ودعا وزير الخارجية العراقي الشركات البريطانيَّة إلى "زيادة تواجدها في العراق، فضلاً عن ضرورة مساهمة المملكة المتحدة في تطوير القطاع المصرفيّ العراقيّ، والقضايا التي تتعلق بالبيئة ومُواجهة التغيرات المناخيَّة، بالإضافة إلى قطاع الطاقة وإستثمار الغاز المصاحب".

وأوضح وزير الخارجيَّة أنَّ "العراق بصدد إقرار قانون المُوازنة للعامّ الحاليّ والتي تضمنت تخصيص مبالغ كبيرة لتنفيذ العديد من المشاريع الإستثماريَّة والخدميَّة، وهو الهدف الاساس الذي وضعته الحكومة الحالية".

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