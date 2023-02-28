حصاد مباريات جولة الممتاز اليوم.. و

2023/02/28 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تصدر فريق الشرطة، الدوري الممتاز – مؤقتاً- رغم تعثره أمام مضيفه الحدود في منافسات الجولة 19 والأخيرة من مرحلة الذهاب بالدوري الممتاز.

وأقيمت المباراة على ملعب الشعب الدولي، وهو الملعب المفترض لفريق الحدود.

وسجل فريق الشرطة هدفه في الدقيقة 22 من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب آسو رستم، لينتهي الشوط الأول بتقدم "القيثارة الخضراء".

وفي الشوط الثاني جاء هدف التعديل للحدود في الدقيقة 55 عن طريق المحترف الكسندر يولي، وفي الدقيقة 81 سجل فريق الشرطة هدف التقدم عبر المحترف فهد اليوسف، ليعود الحدود ويعادل النتيجة في الدقيقة 89 عن طريق نفس اللاعب الكسندر يولي.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 39 متصدراً قائمة ترتيب الفرق مؤقتاً، ورفع الحدود رصيده للنقطة 24 بالمركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى بذات الجولة فاز الكهرباء على النفط بنتيجة (3-0)، على ملعب الشعب الدولي، وبهذه النتيجة، رفع الكهرباء رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد النفط عند 16 نقطة في المركز 18.





وتقدم الكهرباء عن طريق مهيمن سليم ملاخ في الدقيقة 37، بعد أن تلقى تمريرة متقنة من السنغالي داودا، ليضع الكرة بسهولة على يمين حارس النفط محمد عباس.

وتغلب نفط ميسان على ضيفه الديوانية بنتيجة (1-0)، اليوم الثلاثاء، على ملعب ميسان الأولمبي، ضمن الجولة 19 من الدوري العراقي الممتاز.

وتمكن محترف نفط ميسان ياسين سامية من خطف هدف الفوز الثمين في الدقيقة 10 من زمن اللقاء، الذي أقيم وسط حضور جماهيري ضعيف.

ونجح أصحاب الأرض من تعويض هزيمتهم بالجولة الماضية أمام الشرطة، وإنهاء مرحلة الذهاب بتحقيق الانتصار الثامن، فيما تلقى الضيوف هزيمتهم الـ 15، في أسوأ حصيلة للديوانية منذ مشاركاته بالدوري الممتاز.

ورفع نفط ميسان رصيده إلى 28 نقطة بالمركز السابع، فيما بقي الديوانية في قاع الترتيب برصيد 6 نقاط.

وفي مباراة ثانية، أقيمت بالتوقيت ذاته، اقتنص الكرخ فوزا ثمينا من ضيفه الصناعة بنتيجة (2-1)، بملعب الراحل أحمد راضي، وسط غياب تام للجماهير.

وأفتتح هشام أحمد التسجيل للضيوف في الدقيقة 14، وأدرك البرازيلي لوكاس دا سيلفا التعديل للكرخ في الدقيقة 45، وتمكن يوسف فوزي من خطف هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

واستطاع الكرخ الوصول إلى انتصاره السابع، ليحتل الترتيب الثامن برصيد 26 نقطة، فيما تجمد الصناعة عند 12 نقطة بالمركز الـ 19 ( قبل الأخير)، بعد أن تلقى هزيمته الـ13.





وخيم التعادل السلبي على مواجهة القاسم وضيفه أربيل، في المباراة التي جرت بملعب كربلاء الدولي، وسيطر أربيل على معظم فترات المباراة، وسنحت للاعبيه أمجد راضي وراوا يوسف ومحمد جفال عدة فرص محققة للتسجيل.

لكن حارس القاسم علي جاسم تألق وأنقذ مرماه براعة فكان نجم المباراة الأول، إذ تحمل أعباء الضغط المكثف من قبل الضيوف.

وتهيأت فرصة خطيرة لأصحاب الأرض في الشوط الثاني، لكن عمار داخل أطاح بكرته إلى خارج المرمى، وهو على بعد أمتار قليلة.

ورغم التبديلات التي أجريت في الفريقين خلال الثلث الأخير من عمر اللقاء، إلا أنها لم تثمر، فانتهت المواجهة بنتيجة 0-0.

وبهذا التعادل، رفع القاسم رصيده إلى 18 نقطة في المركز 17، فيما أصبح رصيد أربيل 19 نقطة يحتل بها المرتبة 16.

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