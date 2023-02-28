الصدر يطلق تعهداً في

2023/02/28 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء الى زراعة الاشجار لتقليل اثار التصحر في البلاد، وذلك بمناسبة عيد الشجرة الذي يصادف الـ21 من اذار المقبل.

وقال الصدر في تغريدة اطلعت عليها "بغداد اليوم": لنستغل هذه الفرصة معا بانقاذ العراق من التصحر، والتقليل من اثار العواصف الترابية والتلوث البيئي بزراعة شجرة او نخلة او زهرة او متسلق او اشجار ضخمة لصد الرياح، والتعهد باستدامتها، داعيا الى عدم التقصير بذلك.

ومن المتوقع ان يشارك الملايين من انصار الصدر لزراعة الاشجار تلبية لدعوته.

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