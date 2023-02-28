2023/02/28 | 21:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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الصدر يوجه دعوة إلى العراقيين لإنقاذ البلاد من التصحر

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