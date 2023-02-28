مقترح دمج الانتخابات يصطدم بجبل الاعتراضات السياسية

2023/02/28 | 21:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الثلاثاء، عن وجود جدل سياسي بسبب دمج قانوني انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات.

وقال المالكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “محاولات دمج قانوني انتخابات مجلس النواب بمجالس المحافظات اصطدمت بعدد من الاعتراضات قبل الشروع بمناقشة المقترح بغية تمريره داخل مجلس النواب “.

وأضاف أنه ” لايوجد لاي مانع دستوري من دمج قانوني انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات بشرط أن تكون هناك أحكام عامة للانتخابات وأحكام خاصة تراعي خصوصية انتخابات مجالس المحافظات “،

وأشار إلى أنه ” من المفترض عزل بمعزل قانون انتخابات مجلس النواب عن انتخابات مجالس المحافظات ولكن فـي الحقيقة هـو إلـغـاء لقانون انتخابات مجلس النواب وتحويله وفقا لأحكام قانون المحافظات”.

وصوت مجلس النواب على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (۱۲) لسنة ۲۰۱۸ الى جلسة يوم السبت المقبل.

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