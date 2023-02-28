قتل امرأة وابنتها.. القبض على متهم في الديوانية

2023/02/28 | 21:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مكافحة الإجرام في الديوانية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على المتهم بقتل امرأة وابنتها في الحي العسكري .

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