بعد 3 أعوام.. المغرب ينهي حالة

2023/02/28 | 21:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف المغرب عمليا سريان حالة الطوارئ الصحية، التي فرضت في البلاد منذ ثلاثة أعوام للتصدي لوباء كوفيد-19، بحيث ينتهي أجل آخر تمديد لها الثلاثاء.

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