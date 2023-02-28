2023/02/28 | 21:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الثلاثاء، أن القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني يولي اهتماما كبيرا بمتابعته كل مايتعلق بقاطع شمالي بغداد. وقال بيان للقيادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد العمليات المشتركة: السوداني يولي اهتماماً كبيراً بما يتعلق بقاطع شمال بغداد المركز الخبري الوطني.

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