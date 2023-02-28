2023/02/28 | 21:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، الى انقاذ العراق من التصحر والتقليل من تلوث البيئة.وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر وتابعتها ايرث نيوز :”لنستغل عيد الشجرة بانقاذ العراق من التصحر والتقليل من اضرار العواصف الترابية والتقليل من التلوث، بزراعة شجرة او نخلة او زهرة، او متسلق او اشجار ضخمة لصد […]

ظهرت المقالة الصدر يدعو الى انقاذ العراق من التصحر والتقليل من تلوث البيئة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعو الى انقاذ العراق من التصحر والتقليل من تلوث البيئة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يدعو الى انقاذ العراق من التصحر والتقليل من تلوث البيئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).